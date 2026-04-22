Міністерка оборони Іспанії розпочала робочий візит до Києва
Новини — Середа, 22 квітня 2026, 10:19 —
Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес у середу в Києві поклала квіти на честь полеглих захисників України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.
Очільниця іспанського Міноборони прибула до української столиці для низки зустрічей з українськими високопосадовцями.
"Міністр розпочала свій перший робочий день у Києві з покладання квітів на честь захисників України. Стіна пам’яті на Михайлівській площі стала місцем вшанування тих, хто віддав життя за свою країну", – йдеться у повідомленні міністерства у соцмережі Х.
У відомстві додали, що "Іспанія завжди з Україною".
🇺🇦 🇪🇸 Arranca la 1ª jornada de trabajo de la ministra en Kyiv, con una ofrenda floral en homenaje a los defensores de Ucrania.– Ministerio Defensa (@Defensagob) April 22, 2026
El Muro de la Memoria, en la Plaza Myjáilivska, ha sido el escenario de este tributo a quienes dieron la vida por su país.
España siempre con Ucrania. pic.twitter.com/ZwAtih4Od5
Як повідомляли, у середу Маргарита Роблес проведе двосторонню зустріч із міністром оборони України Михайлом Федоровим після зустрічі з керівником Державної прикордонної служби Валерієм Вавринюком.
Крім того, Роблес отримає з рук президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги III ступеня на знак визнання військової та гуманітарної підтримки з боку Іспанії.
Нагадаємо, Іспанія у 2026 році планує надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд євро.