Міністерка оборони Іспанії розпочала робочий візит до Києва

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес у середу в Києві поклала квіти на честь полеглих захисників України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.

Очільниця іспанського Міноборони прибула до української столиці для низки зустрічей з українськими високопосадовцями.

"Міністр розпочала свій перший робочий день у Києві з покладання квітів на честь захисників України. Стіна пам’яті на Михайлівській площі стала місцем вшанування тих, хто віддав життя за свою країну", – йдеться у повідомленні міністерства у соцмережі Х.

У відомстві додали, що "Іспанія завжди з Україною".

🇺🇦 🇪🇸 Arranca la 1ª jornada de trabajo de la ministra en Kyiv, con una ofrenda floral en homenaje a los defensores de Ucrania.



El Muro de la Memoria, en la Plaza Myjáilivska, ha sido el escenario de este tributo a quienes dieron la vida por su país.



España siempre con Ucrania. pic.twitter.com/ZwAtih4Od5 – Ministerio Defensa (@Defensagob) April 22, 2026

Як повідомляли, у середу Маргарита Роблес проведе двосторонню зустріч із міністром оборони України Михайлом Федоровим після зустрічі з керівником Державної прикордонної служби Валерієм Вавринюком.

Крім того, Роблес отримає з рук президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги III ступеня на знак визнання військової та гуманітарної підтримки з боку Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія у 2026 році планує надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд євро.