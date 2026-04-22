Министр обороны Испании начала рабочий визит в Киев

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес в среду в Киеве возложила цветы в честь павших защитников Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве обороны Испании.

Глава испанского Минобороны прибыла в украинскую столицу для ряда встреч с украинскими чиновниками.

"Министр начала свой первый рабочий день в Киеве с возложения цветов в честь защитников Украины. Стена памяти на Михайловской площади стала местом чествования тех, кто отдал жизнь за свою страну", – говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

В ведомстве добавили, что "Испания всегда с Украиной".

🇺🇦 🇪🇸 Arranca la 1ª jornada de trabajo de la ministra en Kyiv, con una ofrenda floral en homenaje a los defensores de Ucrania.



El Muro de la Memoria, en la Plaza Myjáilivska, ha sido el escenario de este tributo a quienes dieron la vida por su país.



España siempre con Ucrania. pic.twitter.com/ZwAtih4Od5 – Ministerio Defensa (@Defensagob) April 22, 2026

Как сообщалось, в среду Маргарита Роблес проведет двустороннюю встречу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым после встречи с руководителем Государственной пограничной службы Валерием Вавринюком.

Кроме того, Роблес получит из рук президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги III степени в знак признания военной и гуманитарной поддержки со стороны Испании.

Напомним, Испания в 2026 году планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд евро.