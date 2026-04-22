Військові з понад 30 країн обговорять у Лондоні відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

У середу та в четвер у Лондоні збираються військові стратеги з понад 30 країн, щоб розробити операцію з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Зустрічі відбудуться після того, як минулого тижня більше десятка країн висловили готовність взяти участь у міжнародній оборонній операції під керівництвом Великої Британії та Франції з метою захисту судноплавства в Ормузькій протоці, коли це дозволятимуть обставини.

"Завданням сьогодні та завтра є перетворення дипломатичного консенсусу на спільний план із забезпечення свободи судноплавства в протоці та підтримки тривалого перемир’я. Я впевнений, що протягом наступних двох днів можна досягти реального прогресу", – прокоментував британський міністр оборони Джон Гілі.

Велика Британія заявила, що переговори сприятимуть розробці військових планів щодо відновлення судноплавства після сталого припинення вогню.

Очікується, що учасники обговорять військові можливості та командування, а також те, як сили можуть бути розміщені в регіоні.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент Володимир Зеленський 17 квітня долучився через відеозв’язок до зустрічі десятка держав, які обговорювали нормалізацію судноплавства в Ормузькій протоці.