Военные из более чем 30 стран обсудят в Лондоне возобновление судоходства в Ормузском проливе

В среду и четверг в Лондоне соберутся военные стратеги из более чем 30 стран, чтобы разработать операцию по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Встречи состоятся после того, как на прошлой неделе более десятка стран выразили готовность принять участие в международной оборонной операции под руководством Великобритании и Франции с целью защиты судоходства в Ормузском проливе, когда это позволят обстоятельства.

"Задача сегодня и завтра – преобразовать дипломатический консенсус в совместный план по обеспечению свободы судоходства в проливе и поддержанию длительного перемирия. Я уверен, что в течение следующих двух дней можно достичь реального прогресса", – прокомментировал британский министр обороны Джон Хили.

Великобритания заявила, что переговоры будут способствовать разработке военных планов по восстановлению судоходства после устойчивого прекращения огня.

Ожидается, что участники обсудят военные возможности и командование, а также то, как силы могут быть размещены в регионе.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Владимир Зеленский 17 апреля присоединился по видеосвязи к встрече десятка государств, обсуждавших нормализацию судоходства в Ормузском проливе.