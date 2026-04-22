В Естонії побудують великий завод з виробництва боєприпасів калібру 155 мм

Компанія ARCA Baltics Operations з турецьким капіталом побудує завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів вартістю 300 млн євро в оборонному індустріальному парку в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Завод запрацює у 2028 році, створивши до тисячі робочих місць. Компанія ARCA Baltics Operations вироблятиме там 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, мінометні снаряди різних калібрів та 122-міліметрові ракети.

Компанія інвестує 300 млн євро власних коштів у будівництво необхідної виробничої інфраструктури, включаючи обладнання та складські приміщення.

"Компанія ARCA Baltics Operations, заснована в Естонії, побудує завод у Пьохя-Ківіолі, де основна увага буде приділятися виробництву великокаліберних 155-міліметрових боєприпасів, включаючи варіанти великої дальності. Згідно з угодою, естонська держава також має можливість закуповувати боєприпаси у цього великого виробника, якщо вона цього забажає", – заявив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Компанія ARCA Baltics Operations пов’язана з турецькою оборонною промисловою групою ARCA Defense, обсяг експорту якої минулого року перевищив 3 млрд євро.

На дев’яти заводах групи працює близько 5 тисяч осіб, і крім оборонного та аерокосмічного секторів, група також працює в енергетичному та будівельному секторах.

