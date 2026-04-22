В Эстонии построят крупный завод по производству боеприпасов калибра 155 мм

Компания ARCA Baltics Operations с турецким капиталом построит завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 млн евро в оборонном промышленном парке в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Завод заработает в 2028 году, создав до тысячи рабочих мест. Компания ARCA Baltics Operations будет производить там 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, минометные снаряды различных калибров и 122-миллиметровые ракеты.

Компания инвестирует 300 млн евро собственных средств в строительство необходимой производственной инфраструктуры, включая оборудование и складские помещения.

"Компания ARCA Baltics Operations, основанная в Эстонии, построит завод в Пёхя-Кивиоли, где основное внимание будет уделяться производству крупнокалиберных 155-миллиметровых боеприпасов, включая варианты большой дальности. По соглашению, эстонское государство также имеет возможность закупать боеприпасы у этого крупного производителя, если оно того пожелает", – заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Компания ARCA Baltics Operations связана с турецкой оборонной промышленной группой ARCA Defense, объем экспорта которой в прошлом году превысил 3 млрд евро.

На девяти заводах группы работает около 5 тысяч человек, и помимо оборонного и аэрокосмического секторов, группа также работает в энергетическом и строительном секторах.

