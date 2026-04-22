У найбільшому аеропорту Німеччини відкрили третій термінал після 10 років будівництва

У середу в найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні відкрився новий термінал, розрахований на обслуговування близько 19 мільйонів пасажирів на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке агентство DPA.

Оператор Fraport відзначив відкриття урочистою церемонією через 10 років після початку будівельних робіт. Завершення будівництва Термінала 3 спочатку планувалося на 2022 рік, але було відкладено через пандемію коронавірусу.

Компанія Fraport інвестувала в термінал близько 4 млрд євро, що значно перевищує початкову оцінку в 2,5–3 млрд євро. Перші літаки, які почнуть використовувати термінал з четверга, належать китайським авіакомпаніям.

Новий термінал можна розширити, щоб він міг обслуговувати 25 мільйонів пасажирів, що відповідає пропускній спроможності четвертого за величиною аеропорту Німеччини в Дюссельдорфі. У 2025 році в аеропорту Франкфурта було зареєстровано близько 63 мільйонів пасажирів під час приблизно 460 тисяч вильотів і прильотів.

Незважаючи на перебої, пов'язані з війною в Ірані, генеральний директор Fraport Штефан Шульте заявив, що, як очікується, аеропорт досягне запланованого показника у 65–66 мільйонів пасажирів у 2026 році.

З урахуванням нового термінала аеропорт зможе обслуговувати приблизно 700 тисяч рейсів на рік.

Будівництво третього термінала викликало протести проти шуму та забруднення навколишнього середовища в регіоні.

