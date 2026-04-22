В крупнейшем аэропорту Германии открыли третий терминал после 10 лет строительства

В среду в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне открылся новый терминал, рассчитанный на обслуживание около 19 миллионов пассажиров в год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило немецкое агентство DPA.

Оператор Fraport отметил открытие торжественной церемонией через 10 лет после начала строительных работ. Завершение строительства Терминала 3 изначально планировалось на 2022 год, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

Компания Fraport инвестировала в терминал около 4 млрд евро, что значительно превышает первоначальную оценку в 2,5-3 млрд евро. Первые самолеты, которые начнут использовать терминал с четверга, принадлежат китайским авиакомпаниям.

Новый терминал можно расширить, чтобы он мог обслуживать 25 миллионов пассажиров, что соответствует пропускной способности четвертого по величине аэропорта Германии в Дюссельдорфе. В 2025 году в аэропорту Франкфурта было зарегистрировано около 63 миллионов пассажиров во время примерно 460 тысяч вылетов и прилетов.

Несмотря на перебои, связанные с войной в Иране, генеральный директор Fraport Штефан Шульте заявил, что, как ожидается, аэропорт достигнет запланированного показателя в 65-66 миллионов пассажиров в 2026 году.

С учетом нового терминала аэропорт сможет обслуживать примерно 700 тысяч рейсов в год.

Строительство третьего терминала вызвало протесты против шума и загрязнения окружающей среды в регионе.

Напомним, немецкий авиационный холдинг Lufthansa, крупнейший в Европе, отменяет 20 тысяч рейсов до октября на фоне роста цен на авиатопливо.

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.