Норвегія розробить найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів

Норвегія оголосила про початок планування розробки родовища Фен, яке має стати найбільшим в Європі та допоможе зменшити експортну залежність континенту від Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в норвезькому уряді.

За оцінками розробника проєкту, поклади рідкісноземельних елементів у районі Фен становлять 15,9 мільйона метричних тонн, що на 81% перевищує оцінку 2024 року.

"Родовище Фен може мати велике значення для Телемарка, Норвегії, а також для безпеки постачання та конкурентоспроможності Європи… Щоб забезпечити доступ до критично важливих мінералів у майбутньому, важливо наростити видобуток як у Норвегії, так і в інших країнах, з якими ми співпрацюємо у сфері безпеки", – зазначив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що уряд Норвегії втрутився у планування розробки родовища на прохання місцевої влади, посилаючись на ризик суперечок щодо землекористування та необхідність збалансувати національні інтереси.

У Європі немає діючих родовищ рідкісноземельний корисних копалин, а розвиток проєкту на півдні Норвегії підтримає прагнення регіону зменшити залежність від головного постачальника цих ресурсів – Китаю.

Близько 19% оксидів у районі Фен складають неодим і празеодим – ключові матеріали, що використовуються в постійних магнітах для електромобілів, вітрових турбін, електроніки та оборонної галузі.

ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз і США наближаються до укладення угоди про координацію дій щодо видобутку та забезпечення поставок рідкісноземельних мінералів.

А в лютому Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу для переробки рідкісноземельних металів у місті Брашові, які компанія зі США видобуватиме у Гренландії.