Норвегия разработает крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Норвегия объявила о начале планирования разработки месторождения Фен, которое должно стать крупнейшим в Европе и поможет уменьшить экспортную зависимость континента от Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в норвежском правительстве.

По оценкам разработчика проекта, залежи редкоземельных элементов в районе Фен составляют 15,9 миллиона метрических тонн, что на 81% превышает оценку 2024 года.

"Месторождение Фен может иметь большое значение для Телемарка, Норвегии, а также для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы... Чтобы обеспечить доступ к критически важным минералам в будущем, важно нарастить добычу как в Норвегии, так и в других странах, с которыми мы сотрудничаем в сфере безопасности", – отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Отмечается, что правительство Норвегии вмешалось в планирование разработки месторождения по просьбе местных властей, ссылаясь на риск споров по землепользованию и необходимость сбалансировать национальные интересы.

В Европе нет действующих месторождений редкоземельных полезных ископаемых, а развитие проекта на юге Норвегии поддержит стремление региона уменьшить зависимость от главного поставщика этих ресурсов – Китая.

Около 19% оксидов в районе Фен составляют неодим и празеодим – ключевые материалы, используемые в постоянных магнитах для электромобилей, ветровых турбин, электроники и оборонной отрасли.

СМИ сообщали, что Европейский Союз и США приближаются к заключению соглашения о координации действий по добыче и обеспечению поставок редкоземельных минералов.

А в феврале Румыния и американская компания Critical Metals Corp подписали соглашение о строительстве завода для переработки редкоземельных металлов в городе Брашов, которые компания из США будет добывать в Гренландии.