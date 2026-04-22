Словаччина очікує отримати нафту через "Дружбу" в четвер

У Словаччині очікують, що поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін "Дружба" відновляться 23 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook у середу повідомила міністерка енергетики Словаччини Деніса Сакова, пише "Європейська правда".

За інформацією від "Укртранснафти", зазначила Сакова, 22 квітня вранці розпочалися наповнення та запуск нафтопроводу "Дружба" на українській стороні.

"Очікується, що відновлення перекачування та постачання до Словаччини відбудеться завтра (23 квітня) вранці", – написала Сакова.

Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерело, що Україна відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня.

Угорська компанія MOL 22 квітня заявила, що отримала повідомлення України про готовність до відновлення транзиту через "Дружбу".

Президент Володимир Зеленський ввечері 21 квітня заявив, що пов’язує завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" з розблокуванням європейського пакета підтримки для України.

Фіналізація рішення ЄС щодо виділення позики на 90 млрд євро для України очікується 22 квітня.