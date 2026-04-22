Послы ЕС начали голосовать за 90 млрд для Украины и 20-го пакет санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС начал процесс принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы для предоставления Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-го пакета санкций ЕС против России, по письменной процедуре, которая продлится до 23 апреля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили три дипломата ЕС на условиях анонимности.

Оба решения получили политическое одобрение послами государств ЕС – единогласно.

Письменная процедура означает, что послы всех 27 государств ЕС должны поставить подписи под документом либо обосновать отказ от его принятия.

Начатая письменная процедура для принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы и 20-го пакета санкций ЕС против России продлится 24 часа – до 12 часов дня 23 апреля (13:00 по киевскому времени).

Письменная процедура может завершиться раньше установленного срока, если все государства поставят свои подписи.

Завершение письменной процедуры будет означать окончательное принятие решений Евросоюзом.

По информации "ЕвроПравды", Венгрия и Словакия будут ждать, пока российская нефть физически не поступит на их территорию по отремонтированному нефтепроводу "Дружба" – поэтому окончательного принятия решений стоит ожидать не раньше утра четверга, 23 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ – но только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Все еще действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также заявил, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по "Дружбе".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля оптимистично спрогнозировала, что решение о предоставлении Украине 90 млрд евро от ЕС будет принято в течение следующих 24 часов.