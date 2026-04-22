Чому Мадяр "наїхав" на Зеленського та чого очікувати від нової влади Угорщини

Перше публічне звернення майбутнього керівника Угорщини Петера Мадяра до президента України, яке стосувалося запуску нафтопроводу "Дружба", було безкомпромісним і жорстким: "Ми не будемо гратися у будь-які спроби шантажу [з боку України], тож я вам не рекомендую цього робити".

Причому не йдеться про негативне або упереджене ставлення до України. Це – загальний стиль Петера Мадяра, який часто плює на дипломатичний етикет.

До певної міри він схожий на Зеленського зразка 2019 року у тому, що вимагає "демонстрації поваги", яка буде видимою для його виборців.

А у найближчі тижні новий лідер Угорщини сконцентрований на внутрішньополітичній боротьбі. Тут його риторика – у рази жорсткіша, ніж щодо України.

Про те, що відбувається в Угорщині після виборів і як це зачіпає Україну, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від "Дружби" до Орбана: як відбувається зміна влади в Угорщині та чого варто чекати Україні. Далі – стислий її виклад.

Якщо ж в Україні хтось очікує, що з падінням Віктора Орбана політика Будапешта стала схожа на політику Вільнюса, то це очікування є помилковим.

Це – головний підсумок заяв Петера Мадяра за тиждень після його перемоги на виборах. Перемоги, яка вже стає більше схожою на "тиху революцію", адже Мадяр і його команда декларують суперамбітні плани. Утім – не щодо України.

В "Тисі" відразу встановили неформальну заборону на офіційне спілкування з українським керівництвом до того моменту, поки Мадяр не перебере важелі управління державою та урядом, розповіли кілька джерел "ЄвроПравди".

Причина – те, що Орбан досі контролює машину пропаганди, яку новий прем’єр щиро ненавидить, але досі стережеться.

Мадяр вирішив триматися далі від української тематики, доки Віктор Орбан лишається на чолі уряду, і оголосив це публічно.

Втім, українська політика Мадяра після того, як він стане прем’єром, прогнозована.

Мадяр відразу після виборів заявив, що готовий розблокувати 90 млрд євро кредиту Україні, але Орбан вирішив зробити це за нього.

Угорський прем’єр прискорив отримання коштів Україною, звісно ж, не через теплі почуття до Києва.

Насправді цей крок вигідний для Орбана, який планує лишатися в угорській політиці і потребує здобутків на завершення свого мандату.

Є ще одна тема, що за Орбана була постійним джерелом проблем, а за Мадяра має вирішитися сама собою.

Це – питання санкційної політики. Угорщина перестане бути головним джерелом опору антиросійським санкціям в ЄС.

Втім, є тема, де опір Угорщини і її тиск на Київ може лише зрости – угорська меншина.

Є тут і добрі новини. По-перше, Мадяр, зацікавлений у розв’язанні проблем, які він піднімає. І по-друге, Київ вже має готові пропозиції для угорського керівництва.

Попри сподівання на уряд Мадяра, треба розуміти, що він не буде простим партнером.

За тиждень після виборів він довів, що вміє діяти жорстко також стосовно опонентів. Зараз, зокрема, Мадяр ставить на меті домогтися добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, обраного на посаду депутатами Орбана (в Угорщині президента обирають у парламенті). Мотив Мадяра зрозумілий: він боїться, що орбанівський президент ставитиме палиці в колеса новому парламенту.

За 16 років на чолі уряду та з підконтрольною конституційною більшістю Віктор Орбан перетворив Угорщину на механізм, що лояльний до нього особисто. А Мадяр хоче вичистити цю приховану "команду Орбана". Зокрема, він вимагає звільнення не тільки президента, а й керівництва Конституційного та Верховного судів.

Для цього він планує переписати конституцію. По суті, "перезапустити" угорську державу з чистого аркуша.

