Испания передаст Украине сотню бронемашин VAMTAC

Испания в этом году передаст Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Как передает "Европейская правда", об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в Киев, сообщает Cadena SER.

Поставки бронемашин и боеприпасов начнутся в мае, сообщила Роблес во время своей встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Бронированные машины пойдут на нужды украинских пограничников.

"Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и длительного мира", – заявила испанский министр.

Роблес также объявила, что в этом месяце количество украинских военных, прошедших обучение в Испании, превысит 9 тысяч солдат.

В рамках визита в Киев испанский министр обороны провела ряд встреч с представителями власти Украины с целью укрепления двустороннего сотрудничества, а также приняла участие в возложении цветов в честь защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади.

Напомним, Испания в 2026 году планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд евро.