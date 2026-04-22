В ЕС изменили правила перевозки домашних животных для британцев

Европейский Союз ввел новые правила пересечения границы с домашними животными, в связи с чем владельцы собак, кошек и хорьков из Великобритании больше не смогут использовать старые паспорта животных.

Об этом сообщило британское правительство, передает "Европейская правда".

Отныне владельцы собак, кошек и хорьков, путешествующие из Великобритании в страны ЕС, больше не смогут использовать старые паспорта домашних животных.

Начиная с 22 апреля, для въезда необходимо оформлять новый ветеринарный сертификат.

Документ должен быть выдан ветеринаром не позднее чем за 10 дней до поездки. Для каждой новой поездки из Великобритании в ЕС понадобится отдельный сертификат.

В то же время он может использоваться до шести месяцев для поездок в пределах ЕС, а также для повторного въезда в Великобританию.

В правительстве Великобритании отметили, что паспорта домашних животных больше не действительны для жителей Англии, Шотландии и Уэльса, даже если они были выданы в ЕС.

В случае использования таких документов животному может быть отказано во въезде.

Новые правила также распространяются на собак-помощников. Кроме того, введены дополнительные ограничения: в частном транспорте разрешается перевозить не более пяти животных, а если животное перевозит другое лицо, владелец должен предоставить письменное разрешение.

В то же время паспорта домашних животных ЕС в дальнейшем будут выдаваться только тем, кто постоянно проживает в Евросоюзе, а не сезонным посетителям или владельцам жилья для отдыха.

Правительство Великобритании уточнило, что действующие паспорта могут использоваться для возвращения домой.

