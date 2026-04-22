Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца, раненого в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французский военнослужащий из миротворческой миссии в Ливане, которого эвакуировали после ранения на прошлой неделе, скончался от полученных травм.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.

Макрон сообщил о гибели старшего капрала Анисе Жирардена из 132-го кинологического пехотного полка, которого накануне вернули из Ливана. Миротворец получил тяжелые ранения в результате нападения боевиков "Хезболлы".

Сообщалось, что во время этой же атаки 18 апреля погиб французский миротворец Флориан Монторио из состава 17-го парашютно-инженерного полка города Монтобан. Еще трое его сослуживцев, в том числе Жирарден, получили ранения и были эвакуированы во Францию.

Напомним, речь идет о миротворческой миссии UNIFIL – Временных силах ООН в Ливане. Французские миротворцы присутствуют в Ливане в ее составе с 1978 года.

С начала войны США и Израиля против Ирана, которая также активизировала столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев. Среди прочего, от заложенного взрывчатого вещества пострадал польский миротворец.

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.