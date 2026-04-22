Політична криза в Румунії: 23 квітня уряд можуть залишити 7 міністрів

Соціал-демократична партія Румунії (PSD), найбільша у керівній коаліції, фіналізувала свій план з виходу міністрів з уряду прем’єра Іліє Боложана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Керівництво PSD одноголосно вирішило, що у четвер сім міністрів від партії залишать уряд.

Соціал-демократи при цьому очікують на заяву президента Нікушора Дана у середу ввечері, після консультацій у Котроченському палаці. Якщо ці консультації не дадуть жодного результату, у четвер вранці, перед засіданням уряду, усі міністри від PSD подадуть у відставку, стверджують джерела в партії.

Перед тим, як піти у відставку, вони передадуть свої повноваження державним секретарям, щоб не блокувати діяльність уряду.

Членами уряду від PSD, які підуть у відставку, є: Маріан Неацу – віцепрем'єр-міністр, Александру Рогобете – міністр охорони здоров'я, Кіпріан Шербан – міністр транспорту та інфраструктури, Флорін-Іонуц Барбу – міністр сільського господарства та розвитку сільських територій, Богдан Іван – міністр енергетики, Раду Марінеску – міністр юстиції, Петре Флорін-Маноле – міністр праці та соціальної солідарності.

Таким чином, у четвер на засіданні уряду братимуть участь державні секретарі з міністерств, очолюваних PSD.

Після підписання заяв про відставку президентом Нікушором Даном PSD підготує вотум недовіри з метою відставки уряду Боложна, після чого інші представники PSD у державному апараті також підуть у відставку: державні секретарі, префекти, субпрефекти тощо.

На момент голосування за вотум недовіри єдиною особою, що залишиться на посаді від партії, буде голова Палати депутатів Сорін Гріндяну. Згідно з інформацією, отриманою Digi24, він також готовий піти у відставку, якщо вотум недовіри не буде прийнятий і вся партія перейде в опозицію.

У понеділок Соціал-демократична партія Румунії (PSD) проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єрові Іліє Боложану та закликала його подати у відставку.

Після цього Іліє Боложан заявив про свої плани розпочати переговори з коаліційними партіями для формування уряду меншості.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.