Политический кризис в Румынии: 23 апреля правительство могут покинуть 7 министров

Социал-демократическая партия Румынии (PSD), крупнейшая в правящей коалиции, завершила разработку плана по выходу министров из правительства премьера Илие Боложана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Руководство PSD единогласно решило, что в четверг семь министров от партии покинут правительство.

Социал-демократы при этом ожидают заявления президента Никушора Дана в среду вечером, после консультаций в Котроченском дворце. Если эти консультации не дадут никакого результата, в четверг утром, перед заседанием правительства, все министры от PSD подадут в отставку, утверждают источники в партии.

Перед тем, как уйти в отставку, они передадут свои полномочия государственным секретарям, чтобы не блокировать деятельность правительства.

Членами правительства от PSD, которые уйдут в отставку, являются: Мариан Неацу – вице-премьер-министр, Александру Рогобете – министр здравоохранения, Киприан Шербан – министр транспорта и инфраструктуры, Флорин-Ионуц Барбу – министр сельского хозяйства и развития сельских территорий, Богдан Иван – министр энергетики, Раду Маринеску – министр юстиции, Петре Флорин-Маноле – министр труда и социальной солидарности.

Таким образом, в четверг на заседании правительства будут присутствовать государственные секретари из министерств, возглавляемых PSD.

После подписания заявлений об отставке президентом Никушором Даном PSD подготовит вотум недоверия с целью отставки правительства Боложна, после чего другие представители PSD в государственном аппарате также уйдут в отставку: государственные секретари, префекты, субпрефекты и т. д.

На момент голосования за вотум недоверия единственным лицом, оставшимся на посту от партии, будет председатель Палаты депутатов Сорин Гриндяну. Согласно информации, полученной Digi24, он также готов уйти в отставку, если вотум недоверия не будет принят и вся партия перейдет в оппозицию.

В понедельник Социал-демократическая партия Румынии (PSD) проголосовала за отзыв своей поддержки премьеру Илие Боложану и призвала его подать в отставку.

После этого Илие Боложан заявил о своих планах начать переговоры с коалиционными партиями для формирования правительства меньшинства.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.