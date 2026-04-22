Прокурор просит прекратить производство по делу в отношении супруги премьера Испании

Испанский прокурор обратился к судье с просьбой закрыть коррупционное расследование в отношении супруги премьер-министра Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Судья Хуан Карлос Пейнадо должен решить, принять ли ходатайство прокурора или назначить рассмотрение дела судом присяжных в другом суде.

Прокурор заявил, что если Пейнадо разрешит продолжить производство – он будет добиваться оправдания Бегоньи Гомес во время судебного разбирательства.

Обвинения против Гомес поддерживаются ультраправой партией Vox. В судебном иске, с которым ознакомилось агентство, для Гомес требуют тюремного заключения на срок до 24 лет.

13 апреля стало известно, что Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

После этого в Испании разгорелся ожесточенный политический конфликт между рядом министров и судебной властью из-за выдвинутых обвинений.

Подробнее об обвинениях и о том, как они вызвали политический кризис в Испании в 2024 году, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".