В администрации Трампа заявили, что пошли на ослабление санкций против РФ из-за запросов нескольких стран

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продлил исключения из нефтяных санкций против России и Ирана после запросов "уязвимых" стран, пострадавших от блокады Ормузского пролива.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате, передает "Европейская правда".

Во время слушаний перед бюджетным комитетом сенатор-демократ Крис Кунс спросил министра, почему администрация сначала отказывалась продлевать ослабление нефтяных санкций против России, а затем все же возобновила исключения из ограничений.

"Ваше Министерство финансов отменило санкции в отношении российской нефти, предоставив им дополнительные 150 миллионов долларов дохода ежедневно. И эти средства идут не только на убийство украинцев, но и на то, чтобы Россия использовала свои доходы для поддержки Ирана дронами и разведданными, чтобы убивать наших военных… Можете ли вы кратко объяснить, почему ослабление санкций в отношении иранской и российской нефти является хорошей идеей?", – спросил Кунс Бессента.

На это министр признал, что Россия получила прибыль от отмены санкций. В то же время он заявил, что без этого шага мировые цены на нефть составляли бы 150 долларов за баррель вместо 100, поэтому от этого якобы выиграли американские потребители.

Также, по словам Бессента, США решили вновь ослабить санкции против России и Ирана из-за обращения 10 стран, пострадавших от мирового роста цен на энергоносители. Он добавил, что Вашингтон не планировал идти на такое решение.

"Прошлая неделя была неделей Всемирного банка и МВФ. И в среду я был убежден, что мы этого не сделаем. Ко мне обратились представители более 10 стран, которые являются наиболее уязвимыми и беднейшими с точки зрения энергетики. И они попросили нас продлить эти санкции", – заявил чиновник.

Сообщалось, что 18 апреля США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично уверяли, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

Президент Владимир Зеленский на фоне ослабления санкций США против российской нефти заявил, что полученные доходы от ее продажи "прямо конвертируются" в новые удары армии РФ по Украине.