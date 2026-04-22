В Болгарии после аварии автобуса в больнице остаются трое украинцев

В Болгарии трое украинцев по-прежнему находятся в больнице в результате аварии автобуса недалеко от границы с Турцией.

Об этом сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел, пишет "Европейская правда".

В среду, 22 апреля, стало известно, что в Болгарии двое украинцев погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате аварии автобуса, которая произошла на дороге Бургас – Малко-Тырново, недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию.

В МИД сообщили, что после аварии в одной из больниц продолжают находиться трое граждан Украины. Остальные пострадавшие после получения первой медицинской помощи отказались от дальнейшего лечения.

Водитель транспортного средства задержан, ведется расследование.

Консулы посольства Украины в Болгарии установили связь с родственниками погибших граждан Украины, в настоящее время оказывается консульское содействие в репатриации их тел на Родину.

Также отмечается, что перевозку туристов в Стамбул, а тех, кто выразит желание – в Украину, обеспечит перевозчик.

В середине апреля в Подкарпатском воеводстве Польши микроавтобус, в котором находились граждане Украины, попал в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

В феврале украинец стал виновником ДТП в Черногории, врезавшись в автомобиль из кортежа местного премьер-министра Милойко Спаича.