У берегов Крита с небольшой лодки спасли почти 40 мигрантов

Торговое судно к югу от Крита спасло 38 мигрантов, чья небольшая лодка попала в бедственное положение при попытке добраться до греческого острова из Северной Африки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Эта спасательная операция произошла на фоне того, что Крит стал основным пунктом назначения для людей с Ближнего Востока и Африки, стремящихся добраться до Греции как первого шага на пути к лучшей жизни в процветающем сердце Европы.

Мигрантов обнаружил танкер под флагом Либерии в 17 милях к югу от островка Хриси у южного побережья Крита после поисково-спасательной операции, начатой береговой охраной.

Их должны были доставить в юго-восточный порт Иерапетра.

По данным Организации Объединенных Наций, в этом году на Крит прибыло почти 2 500 человек, которые отправились из восточной Ливии на небольших лодках, предоставленных бандами контрабандистов. Это больше, чем в любом другом пункте прибытия в Греции, и составляет около половины всех прибывших по морю с 1 января, хотя этот путь намного длиннее и рискованнее, чем более привычный маршрут из Турции на восточные острова Греции в Эгейском море.

Всего в этом году в Грецию нелегально въехало около 6 700 мигрантов.

Греческие чиновники заявляют, что в Ливию отправлены офицеры береговой охраны, чтобы попытаться убедить местные власти ограничить миграционный поток.

Напомним, в начале февраля недалеко от греческого острова Хиос в Эгейском море лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря за сутки греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.