Зеленский заявил о готовности к встрече с новым руководством Венгрии

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что позиция Венгрии при новой власти будет конструктивной в отношении Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с представителями СМИ, пишет "Европейская правда".

Зеленского спросили, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии, а также как Будапешт изменил свою позицию в отношении Украины.

"Я очень надеюсь, что позиция Венгрии будет конструктивной по отношению к нам. Мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы соседи, должны жить в мире", – заявил он.

Украинский президент заявил, что готов "в любой момент" встретиться с новой венгерской властью.

"Я думаю, что у нового премьер-министра есть внутренние вопросы по формированию правительства и вопросы с Европейским Союзом. Мы готовы", – добавил он.

Напомним, президент Украины ранее заявил, что хочет обсудить с будущим премьером Петером Мадяром вопрос о конфискованных деньгах украинского Ощадбанка.

Мадьяр заявил о желанииподдерживать дружеские отношения с Украиной и высказался против того, чтобы навязывать Украине условия мира.

А глава МИД Андрей Сибига заявил, что после победы на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Украина готова открыть новую страницу в отношениях с Венгрией.