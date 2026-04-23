Трамп заявил, что не ставит сроков завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в среду об отсутствии временного давления в отношении перемирия или согласования новой даты переговоров с Ираном.

Об этом он сказал Fox News, сообщает "Европейская правда"

Обсуждая, когда война может закончиться, Трамп сказал, что "нет временных рамок" и никакой спешки.

"Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, это неправда", – заявил Трамп. Он добавил, что его администрация хочет "достичь выгодного соглашения для американского народа".

"Блокада пугает их (иранцев) даже больше, чем бомбардировки. Их бомбят годами, но блокаду они ненавидят", – заявил президент США.

"Как только эти скважины перестают работать, иногда они перестают работать навсегда", – добавил Трамп.

Он также сказал, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагачи – умный человек и что он ожидает, "что он все еще будет на своем месте, когда переговоры возобновятся".

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что уже "через считанные дни" блокада иранских портов Соединенными Штатами заставит Иран остановить добычу нефти.