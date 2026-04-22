США очікують, що Іран зупинить видобуток нафти "за лічені дні"
Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що вже "за лічені дні" блокада іранських портів Сполученими Штатами змусить Іран зупинити видобуток нафти.
Про це міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами Бессента, президент США Дональд Трамп чітко заявив, що ВМС США продовжуватимуть блокаду іранських портів.
"За лічені дні сховище на острові Харг буде заповнене, а слабкі іранські нафтові свердловини будуть закриті. Обмеження морської торгівлі Ірану безпосередньо націлене на основні джерела доходів режиму", – написав Бессент.
Він додав, що Міністерство фінансів США продовжуватиме чинити максимальний тиск, щоб систематично послаблювати здатність Тегерана генерувати та переміщувати кошти.
"Будь-яка особа чи судно, що сприяє цим потокам – через приховану торгівлю та фінанси – ризикує потрапити під санкції США. Ми продовжуємо заморожувати кошти, вкрадені корумпованим керівництвом, в інтересах народу Ірану", – зазначив Бессент.
Президент США Дональд Трамп заявив 21 квітня, що продовжує перемир'я з Іраном на прохання Пакистану, однак блокада іранських портів також триватиме.
На тлі цього рішення віцепрезидент США Джей Ді Венс не вилетів до Ісламабада, як очікувалося, у вівторок, а залишився у Вашингтоні.