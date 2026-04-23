ЗМІ: Італія не зможе збільшити оборонні видатки через економічні труднощі

Італія, ймовірно, не зможе збільшити витрати на оборону, як планувалося, через зростаючі економічні труднощі та необхідність протидіяти стрімкому зростанню цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в урядовому документі, з яким ознайомилась агенція Reuters.

Уряд Джорджі Мелоні у середу скоротив свої прогнози зростання та підвищив прогнози щодо дефіциту бюджету та державного боргу на тлі зростання цін на енергоносії та нестабільність на Близькому Сході.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що Італія зараз має мало простору для маневру з огляду на необхідність допомогти домогосподарствам та компаніям впоратися з енергетичним шоком.

"В результаті необхідно буде переглянути наші пріоритети та перепланувати заплановане збільшення витрат в інших сферах, включаючи оборону", – заявив міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

Італія, разом з іншими союзниками по НАТО, погодилася на заклик президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП до 2035 року.

Бюджет країни на 2026 рік, затверджений у грудні, обіцяв збільшення оборонних видатків на 0,5 % ВВП до 2028 року, або приблизно на 12 млрд євро.

Італія, як повідомлялося, зазнала найбільшої економічної шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

На цьому тлі прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі.

Як писала "Європейська правда", посадовці Європейського Союзу закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.