СМИ: Италия не сможет увеличить расходы на оборону из-за экономических трудностей

Италия, вероятно, не сможет увеличить расходы на оборону, как планировалось, из-за растущих экономических трудностей и необходимости противодействовать стремительному росту цен на энергоносители, вызванному войной на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в правительственном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Правительство Джорджи Мелони в среду снизило свои прогнозы роста и повысило прогнозы по дефициту бюджета и государственному долгу на фоне роста цен на энергоносители и нестабильности на Ближнем Востоке.

В Министерстве финансов подчеркнули, что у Италии сейчас мало пространства для маневра, учитывая необходимость помочь домохозяйствам и компаниям справиться с энергетическим шоком.

"В результате необходимо будет пересмотреть наши приоритеты и перепланировать запланированное увеличение расходов в других сферах, включая оборону", – заявил министр экономики Джанкарло Джорджетти.

Италия, вместе с другими союзниками по НАТО, согласилась с призывом президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.

Бюджет страны на 2026 год, утвержденный в декабре, предполагал увеличение оборонных расходов на 0,5 % ВВП к 2028 году, или примерно на 12 млрд евро.

Италия, как сообщалось, понесла наибольший экономический ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.

На этом фоне премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ЕС должен рассмотреть временную приостановку действия правил относительно бюджетного дефицита, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться и в дальнейшем.

Как писала "Европейская правда", чиновники Европейского Союза призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.