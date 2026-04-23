Зеленский о "символическом" членстве в ЕС: Украина защищает Европу не символически

Президент Владимир Зеленский отверг идею "символического" членства в ЕС, отметив, что борьба Украины для защиты Европы не является символической, и она заслуживает стать полноправным членом блока.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

У президента спросили о его взгляде на идею Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты "символического" вступления Украины в ЕС. Это предложение исключает доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.

Зеленский поблагодарил страны ЕС, которые ищут способы ускорения вступления Украины, однако отметил, что идея неполноценного членства неприемлема.

"Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди...Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского Союза", – ответил президент.

Зеленский также предупредил украинские институты, которые занимаются евроинтеграцией, "не искать символического членства в ЕС". В этом контексте он напомнил о "символичности" Будапештского меморандума и гарантий безопасности.

"Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах", – ответил он.

На днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина готова отложить получение некоторых льгот от Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, приведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.