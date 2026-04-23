Трамп приказал уничтожать все иранские корабли, которые минируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем приказе американским военным уничтожать любые суда, в частности иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своей сети Truth Social.

Трамп заявил, что американские военные должны "без колебаний" стрелять на поражение при фиксации судов, которые минируют пролив.

"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний", – написал Трамп.

Президент США также заявил, что американские минные тральщики уже расчищают Ормузский пролив от мин. В своем заявлении он призвал их продолжать эти меры "втрое интенсивнее".

По данным СМИ, Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, понадобится шесть месяцев.

17 апреля премьер Британии Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Британии.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.