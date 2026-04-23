В Суде ЕС заявляют, что итальянские центры содержания мигрантов в Албании не противоречат законодательству ЕС

По мнению генерального адвоката Суда ЕС Николаса Эмилиу, итальянские центры содержания мигрантов в Албании соответствуют законодательству ЕС при условии полной защиты прав мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Николас Эмилиу, генеральный адвокат Суда Европейского Союза, в заключении, опубликованном в четверг, утверждает, что законодательство ЕС не запрещает стране создавать центры содержания для обработки заявлений лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, за пределами своей территории.

Однако он подчеркнул, что страна все равно будет обязана соблюдать гарантии ЕС в отношении мигрантов, в частности право на юридическую помощь, языковую поддержку и специальную помощь для несовершеннолетних и других уязвимых лиц.

Эта юридическая консультация появилась в то время, когда переговорщики ЕС проводят финальные переговоры по новым правилам, которые позволят странам ЕС создавать так называемые "центры возвращения" за пределами блока. Министры Германии и Нидерландов подтвердили в прошлом месяце, что намерены реализовать такие планы до конца года.

Окончательное решение суда не обязательно должно совпадать с заключением генерального адвоката, но часто это происходит.

Это юридическое заключение, не имеющее обязательной силы, является победой для правительства Джорджи Мелони, чьи планы по рассмотрению заявлений и депортации просителей убежища через центры за пределами Италии были обременены юридическими проблемами.

В комментарии на X Мелони заявила, что заключение подтвердило обоснованность подхода ее правительства, и раскритиковала "принудительные и необоснованные юридические толкования", которые, по ее словам, привели к двум потерянным годам.

В 2023 году Италия и Албания заключили первое для ЕС соглашение о временном размещении мигрантов, пока они ожидают рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища.

Ожидалось, что в Албании удастся разместить около 36 тысяч мигрантов в год, но схема почти сразу натолкнулась на сопротивление итальянских судов, которые увидели в ней противоречия с правом ЕС.