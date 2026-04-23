В Італії розслідують масову загибель вовків у нацпарку

В Італії розслідують загибель щонайменше 18 вовків та кількох інших диких тварин, тіла яких було виявлено останніми днями в національному парку.

Про це заявили природоохоронні організації, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами природоохоронних організацій, це один із найжорстокіших випадків нападу на диких тварин в Італії.

Тварини були виявлені в кількох місцях у національному парку Абруццо, Лаціо та Молізе та його околицях – гірській місцевості в центрі країни, яка давно вважається оплотом відновлюваної популяції вовків в Італії.

Влада національного парку заявила, що тварин, найімовірніше, вбили отруєними приманками.

Міністр охорони навколишнього середовища Гільберто Пічетто Фратін назвав ці вбивства "жахливими", додавши, що він доручив лісовій поліції Італії посилити перевірки з метою встановлення винних.

"Міністерство приділяє особливу увагу та чутливо ставиться до захисту виду, який є настільки важливим для рівноваги нашої екосистеми", – сказав він.

Популяція вовків, що перебуває під охороною в Італії, відновилася за останні десятиліття після того, як у 20 столітті їх майже винищили. Перепис 2020–2021 років показав, що по всій країні налічується близько 3 300 вовків.

Нагадаємо, торік 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році.