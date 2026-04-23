В Италии расследуют массовую гибель волков в национальном парке

В Италии расследуют гибель по меньшей мере 18 волков и нескольких других диких животных, тела которых были обнаружены в последние дни в национальном парке.

Об этом заявили природоохранные организации, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам природоохранных организаций, это один из самых жестоких случаев нападения на диких животных в Италии.

Животные были обнаружены в нескольких местах в национальном парке Абруццо, Лацио и Молизе и его окрестностях – горной местности в центре страны, которая давно считается оплотом восстанавливающейся популяции волков в Италии.

Власти национального парка заявили, что животных, скорее всего, убили отравленными приманками.

Министр охраны окружающей среды Гильберто Пичетто Фратин назвал эти убийства "ужасными", добавив, что он поручил лесной полиции Италии усилить проверки с целью установления виновных.

"Министерство уделяет особое внимание и с особой заботой относится к защите вида, который так важен для равновесия нашей экосистемы", – сказал он.

Популяция волков, находящаяся под охраной в Италии, восстановилась за последние десятилетия после того, как в 20 веке их почти истребили. Перепись 2020–2021 годов показала, что по всей стране насчитывается около 3 300 волков.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал понижение охранного статуса волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Это было личной инициативой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году.