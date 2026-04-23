У Lufthansa змінюють правила перевезення багажу

Авіакомпанія Lufthansa змінює правила перевезення ручної поклажі та запроваджує новий базовий тариф, у якому безкоштовно перевозити дозволятиметься лише невеликий особистий предмет.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, нові умови діятимуть на рейсах короткої та середньої дальності для всіх авіакомпаній групи Lufthansa, зокрема SWISS, Austrian Airlines та Brussels Airlines.

Продаж квитків за новими правилами стартує з 28 квітня, а польоти за ними розпочнуться з 19 травня.

Згідно з новим тарифом, пасажири зможуть безкоштовно взяти лише річ розміром до 40×30×15 см: наприклад, сумку для ноутбука або невеликий рюкзак. Додаткова ручна поклажа або багаж оформлятимуться як платна опція, вартістю від 15 євро.

У Lufthansa пояснюють зміни адаптацією до потреб пасажирів, зокрема тих, хто подорожує без багажу або на короткі поїздки. Водночас нова модель фактично наближає цінову політику авіакомпанії до лоукостерів, таких як Ryanair чи easyJet.

Напередодні авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил реєстрації та здачі багажу в аеропортах своєї мережі; нововведення набуде чинності з 10 листопада 2026 року.

Нещодавно Lufthansa оголосила про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.

