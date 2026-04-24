Одна из правящих партий Германии настаивает на налоге на сверхприбыли энергокомпаний

Немецкие социал-демократы, одна из коалиционных партий, настаивают на своей идее введения налога на чрезмерные прибыли нефтяных компаний в Германии, которые они получили из-за влияния на глобальные рынки войны на Ближнем Востоке – что расходится с настроениями другого коалиционного партнера ХДС-ХСС.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Социал-демократическая партия Германии продолжает настаивать на необходимости налога на сверхприбыли энергокомпаний в стране из-за стремительного подорожания энергоресурсов.

"Мы придерживаемся нашей позиции: компании не должны эксплуатировать кризисы, чтобы обогащаться за счет большинства населения... Нам следует рассматривать меры на национальном уровне", – говорит лидер фракции СДПГ, ответственный за вопросы финансов, Вибке Эсдар.

Средства с налогообложения сверхприбылей энергокомпаний министр финансов Ларс Клингбайль хочет использовать на финансирование скидок на топливо на 17 евроцентов.

Лидер СДПГ сначала достиг компромисса с канцлером Фридрихом Мерцем, лидером ХДС, в том, что налог будет вводиться, только если это согласуют как мероприятие на уровне ЕС – однако пока маловероятно, что в Евросоюзе найдется консенсус для такого решения, несмотря на поддержку группы стран.

Эсдеки в связи с этим начинают настаивать, что Германия должна действовать самостоятельно.

В то же время Мерц и министр экономики Катерина Райхе выступают против. Райхе, среди прочего, ставит под сомнение соответствие конституции такого шага.

В правящей коалиции Германии уже несколько недель возникли споры относительно того, как облегчить бремя высоких цен на топливо для потребителей.