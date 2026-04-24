У Фінляндії сталася масштабна пожежа на автопідприємстві: знищено десятки авто

Внаслідок пожежі на підприємстві обслуговування автомобілів неподалік столиці Фінляндії Гельсінкі згоріли десятки авто.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула невдовзі після опівночі 24 квітня у міста Вантаа північніше Гельсінкі, поблизу міжнародного аеропорту. Загорівся промисловий об’єкт площею понад 4 тисячі квадратних метрів, де займалися дообладнанням автомобілів.

Через пожежу мешканцям прилеглих кварталів розіслали поради не відчиняти вікна і вимкнути системи кондиціонування. З 4 ранку це попередження скасували, проте робота на місці пожежі триває досі. У розпал пожежі там працювали 26 бригад вогнеборців.

Будівля підприємства цілковито знищена, там згоріли десятки автомобілів. Збитки можуть сягати 20 млн євро.

На початку квітня у Гельсінкі на паркувальному майданчику багатоквартирного будинку вщент згоріли вісім автомобілів.

