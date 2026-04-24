В Финляндии произошел масштабный пожар на автопредприятии: уничтожены десятки авто
Новости — Пятница, 24 апреля 2026, 09:45 —
В результате пожара на предприятии обслуживания автомобилей недалеко от столицы Финляндии Хельсинки сгорели десятки авто.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул вскоре после полуночи 24 апреля в городе Вантаа севернее Хельсинки, вблизи международного аэропорта. Загорелся промышленный объект площадью более 4 тысяч квадратных метров, где занимались дооборудованием автомобилей.
Из-за пожара жителям близлежащих кварталов разослали советы не открывать окна и выключить системы кондиционирования. С 4 утра это предупреждение отменили, однако работа на месте пожара продолжается до сих пор. В разгар пожара там работали 26 бригад пожарных.
Здание предприятия полностью уничтожено, там сгорели десятки автомобилей. Убытки могут достигать 20 млн евро.
В начале апреля в Хельсинки на парковке многоквартирного дома полностью сгорели восемь автомобилей.
