Трамп відкинув коментарі принца Гаррі, який попросив США про лідерство щодо України

Президент США Дональд Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що американському лідеру варто докладати більше зусиль до припинення війни в Україні.

Про це він сказав, відповідаючи в четвер на питання преси в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст зазначив американському президенту, що, за словами принца Гаррі, Трампу слід докладати більше зусиль для зупинки російсько-української війни.

"Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? Будь ласка, передайте їй від мене вітання", – сказав Дональд Трамп.

Журналіст поцікавився, чи вважає Трамп доречними такі коментарі від члена королівської британської родини напередодні візиту короля Чарльза до США.

"Принц Гаррі, це точно, не виступає від імені Великої Британії. Гадаю, я виступаю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі", – заявив про це у відповідь Дональд Трамп.

Нагадаємо, у четвер принц Гаррі втретє прибув до України.

Виступаючи на Київському безпековому форумі, Гаррі закликав США проявити своє лідерство як один з гарантів Будапештського меморандуму.

"Це момент для американського лідерства. Момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов'язання за міжнародними договорами. Не з милосердя, а через свою власну незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", – заявив він.