WSJ: з початку війни з Іраном США витратили понад 1000 ракет Tomahawk

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Wall Street Journal.

За словами американських посадовців, США витратили в Ірані стільки боєприпасів, що деякі представники адміністрації все частіше висловлюють думку про неспроможність Штатів повною мірою реалізувати плани дій для захисту Тайваню від китайського вторгнення, якщо воно відбудеться найближчим часом.

З початку війни з Іраном 28 лютого США випустили понад 1000 далекобійних ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет протиповітряної оборони, включаючи перехоплювачі до систем THAAD, Patriot і Standard Missile, повідомили американські посадовці.

Повна заміна цих запасів може зайняти до шести років, заявили посадовці, що дало старт дискусіям в адміністрації щодо коригування оперативних планів на випадок можливого президентського наказу військовим захищати Тайвань.

Американські посадовці, утім, заявляють, що на горизонті немає ознак конфлікту з Китаєм. Китайський лідер Сі Цзіньпін готується провести наступного місяця в Пекіні важливий саміт із президентом Трампом, а китайські збройні сили переживають чистку серед генералів.

Однак, як зазначають посадовці, у разі виникнення конфлікту США в короткостроковій перспективі зіткнуться з дефіцитом боєприпасів, що потенційно може наражати війська на підвищений ризик.

Інші представники адміністрації стверджували, що США можуть скоротити терміни заміни боєприпасів завдяки значним інвестиціям у оборонно-промислову базу та новому акценту на виробництві недорогих боєприпасів.

CNN раніше повідомило, що США витратили 50% ракет до Patriot зі своїх запасів на війну з Іраном.

За даними ЗМІ, кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході.