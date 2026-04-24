СМИ: США готовят план новых ударов, если попытки договориться с Ираном снова сорвутся

Военное командование США готовит планы новых ударов по силам Ирана в районе Ормузского пролива, если текущая пауза в боевых действиях завершится без каких-либо договоренностей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам ряда собеседников, американское командование готовит план ударов по силам и средствам Ирана на случай срыва текущего перемирия.

В первую очередь речь идет о районе Ормузского пролива и южной акватории Персидского залива, а также Оманском заливе.

В качестве ключевых целей рассматриваются мелкие ударные катера, суда, используемые для минирования акватории, и другие средства, которые позволяют Ирану блокировать безопасное движение через Ормузский пролив.

Ранее CNN сообщали, что значительная часть береговых средств ПВО Ирана уцелела после первых ударов США.

Ряд собеседников телеканала выражают скепсис относительно того, что такая потенциальная серия ударов сама по себе будет достаточной для разблокирования гражданского судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, варианты действий включают удары по инфраструктуре двойного назначения – чем уже угрожал Трамп, или точечные удары для ликвидации лиц из военно-политического руководства Ирана, которые, по мнению администрации, являются препятствием для желаемого результата переговоров.

Также неофициально сообщалось, что Иран установил еще больше мин в Ормузском проливе, и что Штаты за время кампании выстрелили более 1000 ракет Tomahawk и до 2000 критически важных ракет противовоздушной обороны.