Тюрма і €200 тисяч компенсацій: у Нідерландах оголосили вирок щодо пожежі у центрі Арнема

У Нідерландах засудили до чотирьох років в’язниці чоловіка, визнаного винним у спричиненні руйнівної пожежі в історичному центрі міста Арнем; крім того, йому доведеться сплатити понад 200 тисяч євро компенсацій.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Суд у Нідерландах оголосив рішення у справі щодо пожежі в Арнемі у березні 2025 року, яка знищила близько десятка дерев’яних будинків в історичному центрі та дивом не призвела до загибелі і каліцтва людей.

58-річного Курта Х. засудили до чотирьох років ув’язнення, виплати компенсацій у розмірі понад 200 тисяч євро за завдані збитки та 5-річної заборони на в’їзд до міста. Інших двох підозрюваних у підсумку виправдали.

Суд на основі матеріалів справи вважає доведеним те, що чоловік став причиною займання сміттєвого контейнера, з якого полум’я поширилося на прилеглий будинок. Один з інших двох підозрюваних дав свідчення, що той ходив довкола контейнерів із запальничкою і підпалив один з них. Доказом умислу став запис на камері спостереження, де від чоловіка пролунала фраза з пропозицією "підпалити оту штуку".

У випадку 42-річного Рікі та 31-річного Марка не знайшлося доказів, що вони особисто якось причетні до початку пожежі. Про їхнє виправдання просили прокурори.

Для Курта прокурори спершу просили 10 років позбавлення волі. Суд не погодився з настільки суворим вироком, з огляду на відсутність доказів злого умислу, спрямованого проти когось.

"Це була імпульсивна антисоціальна дія, що вирвалася з-під його контролю", – зазначив суддя. Водночас він наголосив, що навіть якщо чоловік не уявляв масштабу наслідків свого вчинку, він не міг не розуміти потенційних ризиків.

Мерія Арнема після пожежі посилила правила-запобіжники. Зокрема, мешканцям і власникам комерційних приміщень заборонили складати викинутий картон попід стінами. У багатьох будинках проводяться додаткові протипожежні перевірки.

У новорічну ніч 2026 року пожежа знищила історичну церкву в центрі Амстердама.