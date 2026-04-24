Тюрьма и €200 тысяч компенсаций: в Нидерландах объявили приговор по пожару в центре Арнема

В Нидерландах приговорили к четырем годам тюрьмы мужчину, признанного виновным в разрушительном пожаре в историческом центре города Арнем; кроме того, ему придется заплатить более 200 тысяч евро компенсаций.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Суд в Нидерландах объявил решение по делу о пожаре в Арнеме в марте 2025 года, который уничтожил около десятка деревянных домов в историческом центре и чудом не привел к гибели и увечьям людей.

58-летнего Курта Х. приговорили к четырем годам заключения, выплате компенсаций в размере более 200 тысяч евро за нанесенный ущерб и 5-летнему запрету на въезд в город. Других двух подозреваемых в итоге оправдали.

Суд на основе материалов дела считает доказанным то, что мужчина стал причиной возгорания мусорного контейнера, из которого пламя распространилось на близлежащий дом. Один из других двух подозреваемых дал показания, что тот ходил вокруг контейнеров с зажигалкой и поджег один из них. Доказательством умысла стала запись на камере наблюдения, где от мужчины прозвучала фраза с предложением "поджечь эту штуку".

В случае 42-летнего Рики и 31-летнего Марка не нашлось доказательств, что они лично как-то причастны к началу пожара. Об их оправдании просили прокуроры.

Для Курта прокуроры сначала просили 10 лет лишения свободы. Суд не согласился со столь суровым приговором, учитывая отсутствие доказательств злого умысла, направленного против кого-то.

"Это было импульсивное антисоциальное действие, вырвавшееся из-под его контроля", – отметил судья. В то же время он подчеркнул, что даже если мужчина не представлял масштаба последствий своего поступка, он не мог не понимать потенциальных рисков.

Мэрия Арнема после пожара ужесточила правила-предохранители. В частности, жителям и владельцам коммерческих помещений запретили складывать выброшенный картон под стенами. Во многих домах проводятся дополнительные противопожарные проверки.

В новогоднюю ночь 2026 года пожар уничтожил историческую церковь в центре Амстердама.