Швейцарія відновить роботу посольства в Ірані

Швейцарія повернула частину персоналу до свого посольства в Тегерані, які підготують його до поступового відновлення роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Швейцарії.

Швейцарський уряд ухвалив рішення направити невелику команду з чотирьох технічних працівників до посольства в Ірані. Технічну групу очолює тимчасовий повірений у справах Швейцарії. Повернення решти персоналу планується після завершення всіх оцінок безпекових ризиків.

На першому етапі швейцарський персонал проведе різні оцінки щодо повного відновлення роботи. Консульські послуги, включаючи видачу віз, поки що не будуть надаватися.

Робота посольства була призупинена 11 березня через нестабільну безпекову ситуацію після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Рішення про поступове відкриття було ухвалене після аналізу ризиків та в консультації з Тегераном та Вашингтоном, додали в уряді.

Нагадаємо, 9 квітня про плани відкрити своє посольство в Ірані повідомила Іспанія. Це сталося на тлі оголошення двотижневого перемир’я у війні між США та Іраном.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на прохання Пакистану.

23 квітня Трамп повідомив про свій наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.