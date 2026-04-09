Іспанія відновить роботу посольства в Тегерані

Іспанія знову відкриє своє посольство в Ірані, яке призупиняло роботу після початку війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перед виступом у парламенті, передає El Pais.

Глава МЗС оголосив, що доручив послу Іспанії повернутися до Тегерана. Роботу посольства відновлять для того, щоб запропонувати свою допомогу в переговорному процесі після досягнення припинення вогню між США та Іраном.

"Я доручив нашому послу в Тегерані повернутися, відновити виконання своїх обов'язків та знову відкрити посольство Іспанії в Тегерані. Ми всі зробимо свій внесок у ці зусилля щодо миру з усіх можливих боків, зокрема з самої столиці Ірану", – заявив Альбарес.

Іспанія евакуювала свою дипломатичну місію з Тегерана 7 березня через погіршення безпекових умов після початку війни США, Ізраїлю та Ірану.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

10 квітня очікуються переговори американської та іранської делегацій в Ісламабаді, столиці Пакистану. Делегацію США має очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.