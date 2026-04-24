У Німеччині підтримали нові заходи для пом’якшення шоку від цін на пальне

Парламент Німеччини у п’ятницю схвалив нові заходи для пом’якшення наслідків стрімкого зростання цін на пальне.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

24 квітня Бундестаг затвердив податкові послаблення для пом’якшення наслідків стрімкого зростання цін на пальне через війну на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про зниження податків на дизель та пальне приблизно на 17 євроцентів на літрі від 1 травня до кінця червня. Після голосування у нижній палаті проєкт підтримав також Бундесрат.

Цей захід підтримки буде коштувати держбюджету приблизно 1,6 млрд євро.

Раніше в середині квітня запровадили тимчасові податкові пільги для бізнесу транспортної сфери та підтримку для людей, які через особливості роботи багато пересуваються на автомобілі.

Нагадаємо, між коаліційними ХДС-ХСС та СДПН загострюються розбіжності щодо того, якими заходами реагувати на виклики, створені енергокризою. Соціал-демократи вважають за необхідне запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній, щоб цими коштами компенсувати податкові знижки для пального. Партія канцлера Фрідріха Мерца готова на такий крок лише у межах заходів на рівні ЄС.

Наразі малоймовірно, що у Євросоюзі знайдеться консенсус для такого рішення, попри підтримку групи країн.



