В Германии поддержали новые меры для смягчения шока от цен на топливо

Парламент Германии в пятницу одобрил новые меры для смягчения последствий стремительного роста цен на топливо.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

24 апреля Бундестаг утвердил налоговые послабления для смягчения последствий стремительного роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о снижении налогов на дизель и топливо примерно на 17 евроцентов на литр с 1 мая до конца июня. После голосования в нижней палате проект поддержал также Бундесрат.

Эта мера поддержки будет стоить госбюджету примерно 1,6 млрд евро.

Ранее в середине апреля ввели временные налоговые льготы для бизнеса транспортной сферы и поддержку для людей, которые из-за особенностей работы много передвигаются на автомобиле.

Напомним, между коалиционными ХДС-ХСС и СДПГ обостряются разногласия относительно того, какими мерами реагировать на вызовы, созданные энергокризисом. Социал-демократы считают необходимым ввести налог на сверхприбыли энергетических компаний, чтобы этими средствами компенсировать налоговые скидки для топлива. Партия канцлера Фридриха Мерца готова на такой шаг только в рамках мер на уровне ЕС.

Сейчас маловероятно, что в Евросоюзе найдется консенсус для такого решения, несмотря на поддержку группы стран.