Італія змінить правила виплат за репатріацію мігрантів

У п’ятницю, 24 квітня, уряд Італії ухвалив указ, яким було внесено зміни до правил, що передбачали фінансову винагороду адвокатам, які допомагають у репатріації мігрантів, після того як ця схема викликала критику з боку опозиційних партій.

Цей захід був частиною ширшого пакета заходів з безпеки, який парламент мав схвалити до 25 квітня, інакше він втратив би чинність.

Президент Серджо Маттарелла, який може відмовитися підписати законодавство з конституційних підстав, також висловив застереження, поставивши уряд у скрутне становище.

Тому, щоб вийти із цієї ситуації, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні залишила пакет заходів з безпеки без змін, щоб запобігти втраті ним чинності, і ухвалила окремий указ із поправками незабаром після того, як парламент остаточно затвердив оригінальний текст.

"Ми б воліли внести поправки під час розгляду, але це призвело б до втрати чинності указу та створило б певні проблеми", – сказала вона.

Згідно з початковим планом, адвокати, які допомагають мігрантам у добровільній репатріації, отримували б державне фінансування лише в разі успішного завершення процесу. На виплату премій до 2028 року було виділено близько 1,2 млрд євро.

Нові зміни передбачають, що виплати на суму близько 615 євро будуть надаватися не тільки адвокатам, а й іншим фахівцям, які допомагають мігрантам, а премії будуть виплачуватися навіть у разі, якщо репатріація не буде завершена.

Головна асоціація адвокатів Італії заявила, що початкова пропозиція ризикувала перетворити фахівців на інструменти політики правого уряду щодо відправлення мігрантів додому.

Напередодні писали, що на думку генерального адвоката Суду ЄС Ніколаса Еміліу, італійські центри утримання мігрантів в Албанії відповідають законодавству ЄС, за умови повного захисту прав мігрантів.

У 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, поки вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку.

Очікувалось, що в Албанії вдасться розмістити близько 36 тисяч мігрантів на рік, але схема майже одразу наштовхнулась на опір італійських судів, які побачили в ній суперечності з правом ЄС.