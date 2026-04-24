Италия изменит правила выплат за репатриацию мигрантов

В пятницу, 24 апреля, правительство Италии приняло указ, которым были внесены изменения в правила, предусматривающие финансовое вознаграждение адвокатам, помогающим в репатриации мигрантов, после того, как эта схема вызвала критику со стороны оппозиционных партий.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эта мера была частью более широкого пакета мер по безопасности, который парламент должен был одобрить до 25 апреля, иначе он потерял бы силу.

Президент Серджо Маттарелла, который может отказаться подписать законодательство по конституционным основаниям, также выразил предостережение, поставив правительство в затруднительное положение.

Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, премьер-министр Джорджа Мелони оставила пакет мер по безопасности без изменений, чтобы предотвратить утрату им силы, и приняла отдельный указ с поправками вскоре после того, как парламент окончательно утвердил оригинальный текст.

"Мы бы предпочли внести поправки во время рассмотрения, но это привело бы к потере силы указа и создало бы определенные проблемы", – сказала она.

Согласно первоначальному плану, адвокаты, которые помогают мигрантам в добровольной репатриации, получали бы государственное финансирование только в случае успешного завершения процесса. На выплату премий до 2028 года было выделено около 1,2 млрд евро.

Новые изменения предусматривают, что выплаты на сумму около 615 евро будут предоставляться не только адвокатам, но и другим специалистам, помогающим мигрантам, а премии будут выплачиваться даже в случае, если репатриация не будет завершена.

Главная ассоциация адвокатов Италии заявила, что первоначальное предложение рисковало превратить специалистов в инструменты политики правого правительства по отправке мигрантов домой.

Накануне писали, что по мнению генерального адвоката Суда ЕС Николаса Эмилиу, итальянские центры содержания мигрантов в Албании соответствуют законодательству ЕС, при условии полной защиты прав мигрантов.

В 2023 году Италия и Албания заключили первое для ЕС соглашение о временном размещении мигрантов, пока они ждут рассмотрения их заявок о получении убежища.

Ожидалось, что в Албании удастся разместить около 36 тысяч мигрантов в год, но схема почти сразу натолкнулась на сопротивление итальянских судов, которые увидели в ней противоречия с правом ЕС.