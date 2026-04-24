Іспанський регулятор розширив розслідування минулорічного блекауту

Іспанський антимонопольний та енергетичний регулятор CNMC розширив розслідування щодо минулорічного блекауту.

Про це він повідомив у п’ятницю, 24 квітня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Іспанський антимонопольний та енергетичний регулятор додав до списку компаній, щодо яких ведеться розслідування у зв’язку з минулорічним відключенням електроенергії в Іспанії та Португалії, ще кілька енергетичних компаній.

Зокрема мова йде про місцеві підрозділи французьких компаній TotalEnergies та Engie.

Як зазначається, минулого тижня CNMC розпочав офіційне розслідування після виявлення доказів того, що деякі правила енергетичного сектору порушувалися протягом тривалого часу.

Тоді вона заявила, що розслідує діяльність іспанського оператора енергомережі Red Electrica – підрозділу Redeia – та енергетичних компаній Iberdrola MC>, Naturgy, Endesa і Repsol, а також окремих електростанцій.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня 2025 року завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

