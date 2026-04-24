Испанский регулятор расширил расследование прошлогоднего отключения электроэнергии

Испанский антимонопольный и энергетический регулятор CNMC расширил расследование в связи с прошлогодним блэкаутом.

Об этом он сообщил в пятницу, 24 апреля, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Испанский антимонопольный и энергетический регулятор добавил в список компаний, в отношении которых ведется расследование в связи с прошлогодним отключением электроэнергии в Испании и Португалии, еще несколько энергетических компаний.

В частности, речь идет о местных подразделениях французских компаний TotalEnergies и Engie.

Как отмечается, на прошлой неделе CNMC начал официальное расследование после обнаружения доказательств того, что некоторые правила энергетического сектора нарушались в течение длительного времени.

Тогда она заявила, что расследует деятельность испанского оператора энергосети Red Electrica – подразделения Redeia – и энергетических компаний Iberdrola MC>, Naturgy, Endesa и Repsol, а также отдельных электростанций.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля 2025 года нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Недавно писали, что испанская оппозиция возлагает ответственность за отключение электроэнергии, произошедшее в прошлом году, на правительство, а также на оператора энергосети и орган по надзору за энергетикой.

