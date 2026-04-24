Посол ЄС: результати виборів в Угорщині дали новий імпульс

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вважає вибори в Угорщині позитивними для України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Дзеркалу тижня, пише "Європейська правда".

Матернова наголосила, що лідер угорської опозиційної "Тиси" Петер Мадяр, який виграв вибори в країні, зробив позитивні заяви щодо євроінтеграції України.

Також вона звернула увагу й на те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишає посаду, зняв вето на 90 млрд євро кредиту для України, що врешті призвело до розблокування цієї допомоги.

"Насправді я вважаю, що результати виборів в Угорщині дійсно дали новий імпульс, і це позитивно для України", – наголосила посол ЄС.

Зазначимо, посол України в Угорщині Федір Шандор заявив про очікування добросусідських відносин з Будапештом після зміни влади.

